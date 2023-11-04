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ГИПЕРПАНК

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Глава 22 Доклад хранителя

Глава 22 Доклад хранителя

С удовольствием выпив стакан воды для прочистки организма, Зыбин прошлёпал в душевую кабину, принял контрастный душ, вытерся полотенцем, отжался положенные сто раз, подтянулся десять, повисел на турнике, вытягивая позвоночник, потом облачился в тёплый домашний халат и сел к письменному столу.

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