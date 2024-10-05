США и Великобритания атаковали базы хуситов в Йемене Соединённые Штаты и Великобритания продолжают периодически наносить удары по территории Йемена, подконтрольной хуситам.
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США и Великобритания атаковали базы хуситов в Йемене Соединённые Штаты и Великобритания продолжают периодически наносить удары по территории Йемена, подконтрольной хуситам.
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