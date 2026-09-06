Financial Times: США завершили разминирование Ормузского пролива

Соединенные Штаты в течение четырех месяцев проводили ночное разминирование Ормузского пролива. Операция завершилась 28 августа, сообщает Financial Times, не зафиксировано пострадавших среди американских военных.
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