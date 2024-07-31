💡Судак частично остался без света из-за аварии на сетях Работает ремонтная бригада, подачу электричества возобновят через пару часов, сообщает «Крымэнерго».
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💡Судак частично остался без света из-за аварии на сетях Работает ремонтная бригада, подачу электричества возобновят через пару часов, сообщает «Крымэнерго».