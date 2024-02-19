Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"ПОВЕЗУТ ДЕНЬГИ В НОСКАХ": ТРИ ТЫСЯЧИ РУССКИХ КОМПАНИЙ УЗБЕКИСТАН ПОСЫЛАЕТ ВОН?

"ПОВЕЗУТ ДЕНЬГИ В НОСКАХ": ТРИ ТЫСЯЧИ РУССКИХ КОМПАНИЙ УЗБЕКИСТАН ПОСЫЛАЕТ ВОН?

ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Россия получила очередной "плевок в чай" от наших среднеазиатских братьев. Законодательная палата Узбекистана приняла в первом чтении поправки, препятствующие открытию счетов в узбекских банках лицам, попавшим под санкции Запада.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
В Узбекистане хотят поссориться с ближайшим соседом?! Госдолг США 34 триллиона долларов. Эта страна банкрот. В Узбекистане не включают мозги!?
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4 час.
Аркадий Шацкий
После развала союза республики варились сами по себе, России до них дела не было (да и сейчас присутствия не очень то заметно), этим воспользовались западники, создали институты, НКО, плотно влезли в экономический сектор, в результате большая от них зависимость и так просто с неё не спрыгнешь, не развалив страну. Вот и приходится сейчас где то следовать их курсом.
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2 час.
Людмила Фирстова
Аркадий, вы это о чём?! В лихие 90-е Россия сама выживала, о какой помощи могла идти речь?
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