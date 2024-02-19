"ПОВЕЗУТ ДЕНЬГИ В НОСКАХ": ТРИ ТЫСЯЧИ РУССКИХ КОМПАНИЙ УЗБЕКИСТАН ПОСЫЛАЕТ ВОН?

Аркадий Шацкий

После развала союза республики варились сами по себе, России до них дела не было (да и сейчас присутствия не очень то заметно), этим воспользовались западники, создали институты, НКО, плотно влезли в экономический сектор, в результате большая от них зависимость и так просто с неё не спрыгнешь, не развалив страну. Вот и приходится сейчас где то следовать их курсом.