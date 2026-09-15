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Царьград

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Индекс Мосбиржи открылся снижением на 1,22% 27 января 2025 года

Индекс Мосбиржи открылся снижением на 1,22% 27 января 2025 года

27 января 2025 года Московская биржа возобновила утренние сессии. На открытии индекс IMOEX2 снизился на 1,22% и составил 2 332,2 пункта.

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