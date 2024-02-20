Обозреватель Atlantic признал благополучие россиян

Критика репортажей про Россию американского журналиста Такера Карслона, побывавшего в Москве и взявшего интервью у российского президента Владимира Путина, несправедлива, а представления американцев о жизни россиян отстали на 20 лет.
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