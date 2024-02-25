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Закон, порядок, государство

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Расчеты самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ на Купянском направлении в зоне СВО

Расчеты самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ на Купянском направлении в зоне СВО

Артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

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