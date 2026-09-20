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Царьград

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Георгий Бабаян вдохновил посетителей московского «Спортлэнда»

Георгий Бабаян вдохновил посетителей московского «Спортлэнда»

Семейный фестиваль «Спортлэнд» прошёл в «Гостином дворе» в Москве с 19 по 20 сентября. Корреспондент Георгий Бабаян очертил широкие возможности мероприятий для взрослых и детей, отметив их вклад в развитие спортивного потенциала молодёжи.

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