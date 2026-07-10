Yle: жители Финляндии стали заражаться ИППП в Таиланде после закрытия границы РФ

После закрытия границы с Россией в Финляндии изменился путь распространения сифилиса и гонореи, заявил в разговоре с Yle научный сотрудник Института здравоохранения и социального благополучия страны Мика Гисслер.
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