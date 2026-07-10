Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

433 подписчика

Yle: жители Финляндии стали заражаться ИППП в Таиланде после закрытия границы РФ

Yle: жители Финляндии стали заражаться ИППП в Таиланде после закрытия границы РФ

После закрытия границы с Россией в Финляндии изменился путь распространения сифилиса и гонореи, заявил в разговоре с Yle научный сотрудник Института здравоохранения и социального благополучия страны Мика Гисслер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии