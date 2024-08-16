Калужанку приговорили к принудительным работам за проведение магических ритуалов

43-летняя калужанка под предлогом оказания магической помощи в семейных делах выманила у своей знакомой более 500 тысяч рублей и предстала за это перед судом43-летняя калужанка под предлогом оказания магической помощи в семейных делах выманила у своей знакомой более 500 тысяч рублей и предстала за это перед судом.
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