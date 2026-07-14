Колумбия: По меньшей мере один солдат был убит и шесть других получили ранения после того, как предполагаемые повстанцы Армии национального освобождения (НОА) устроили на них засаду с применением взрывных устройств после того, как, как сообщается, похитили по меньшей мере 39 человек, ехавших в двух автобусах общественного транспорта Рапидо Очоа по шоссе Кибдо-Кармен де Атрато в Тольдасе, департамент Чоко, в утренние часы по местному времени.