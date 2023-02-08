Ребенок попал в больницу в состоянии клинической смерти после наезда иномарки в Петербурге

Водитель автомобиля KIA Rio сбил ребенка в Санкт-Петербурге. В результате девочка была доставлена в больницу в состоянии клинической смерти, информацию об этом передает паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».