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Ребенок попал в больницу в состоянии клинической смерти после наезда иномарки в Петербурге

Ребенок попал в больницу в состоянии клинической смерти после наезда иномарки в Петербурге

Водитель автомобиля KIA Rio сбил ребенка в Санкт-Петербурге. В результате девочка была доставлена в больницу в состоянии клинической смерти, информацию об этом передает паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

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