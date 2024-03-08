Русские ударили планирующими бомбами по укрепрайону ВСУ

Экипажи сверхзвуковых русских истребителей-бомбардировщиков Су-34 провели успешную атаку на Авдеевском направленииВ Минобороны России сообщили об эффективно проведённой атаке истребителями Су-34 на Авдеевском направлении.
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