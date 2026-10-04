The Guardian: мужчины планировали атаку на синагогу в Манчестере

В Манчестере двое мужчин, Рахман Салехи и Салам Ахмадьян, выбрали синагогу целью нападения и планировали использовать самодельное взрывное устройство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS The Times of Indi...
- Вучич ушёл – и на...
- Лукашенко предлож...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым