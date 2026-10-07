В рубрику #НАКИПЕЛО Жители п. Лермонтова и Пушкина выражают беспокойство по поводу частых отключений электроэнергии, интересуясь, в чем их причины: Ежедневно в районе 6 утра происходит отключение света, так сказать игрушки со светом, буквально мин на 20,но каждый день!!!:Звонки и обращения в эл.
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