В рубрику #НАКИПЕЛО Жители п. Лермонтова и Пушкина выражают беспокойство по поводу частых отключений электроэнергии, интересуясь, в чем их причины: Ежедневно в районе 6 утра происходит отключение света, так сказать игрушки со светом, буквально мин на 20,но каждый день!!!:Звонки и обращения в эл.