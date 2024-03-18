Гелиофизики разгадали главную тайну Солнца Ирина ОрлонскаяУченые долгие годы сталкивались с загадкой — почему поверхность Солнца, хоть и кажется нам невероятно жаркой со своими 5 тысячами градусов, однако несравненно более горячая корона раскаляется до миллионов градусов? Наконец, после множества исследований и наблюдений, им удалось разгадать эту тайну и представить общественности удивительные открытия.
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