Гелиофизики разгадали главную тайну Солнца Ирина ОрлонскаяУченые долгие годы сталкивались с загадкой — почему поверхность Солнца, хоть и кажется нам невероятно жаркой со своими 5 тысячами градусов, однако несравненно более горячая корона раскаляется до миллионов градусов? Наконец, после множества исследований и наблюдений, им удалось разгадать эту тайну и представить общественности удивительные открытия.