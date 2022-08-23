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Макрон призвал Запад отказаться от компромиссов с Россией

Макрон призвал Запад отказаться от компромиссов с Россией

Запад должен отказаться от компромиссов с Россией и перестать проявлять слабость перед ней. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе онлайн-саммита «Крымская платформа», организованного президентом Украины Владимиром Зеленским.

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