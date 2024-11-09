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Новая экскурсия раскроет историю и тайны Кирхи в Архангельске

Экскурсия «Северная готика» знакомит гостей города с историей Кирхи и удивительным инструментом — органомЭкскурсия «Северная готика» знакомит гостей города с историей Кирхи и удивительным инструментом — органомЭкскурсия, продолжительностью один час, включает в себя осмотр старинного здания, рассказ об истории музыки на Севере, а также небольшой органный концерт из шести номеров: гости слушают шедевры западноевропейской и русской музыки.

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