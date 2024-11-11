Киев не оставляет попыток подкупа русских лётчиков для угона авиационной техники.Главное разведывательное управление Украины пытается повторить операцию по вербовке русских лётчиков, подобную той, что была осуществлена в отношении пилота вертолёта ВКС России Максима Кузьминова, которому за предательство ГУР выплатило 500 тысяч долларов и сделало испанский паспорт.