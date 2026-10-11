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Совет по дому

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Делаю надрезы на овальных лепешках и переплетаю концы теста: рецепт ажурных пирожков с творогом

Делаю надрезы на овальных лепешках и переплетаю концы теста: рецепт ажурных пирожков с творогом

Если вы давно ищете рецепт нежной домашней выпечки с мягким тестом и ароматной начинкой, то стоит попробовать испечь пирожки с творогом.

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