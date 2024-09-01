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Русская весна

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У Запада изощренные мозги — Лавров

У Запада изощренные мозги — Лавров

Трудно судить, какую цель ставил Запад, спонсируя вторжение Украины в Курскую область, у них «изощренные мозги», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT для документального фильма «Мосты на Восток».

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