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Несекретные материалы

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Свидомые не заслужили уважения

Бывший президент Украины Зеленский: Киев готов к переговорам, если Россия будет уважать «целостность» УкраиныОбъясню, почему бывший клоун и просроченный президент не прав:а) Пусть объяснит, что такое территория 404 в условиях декоммунизации, т.

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