Свидомые не заслужили уважения

Бывший президент Украины Зеленский: Киев готов к переговорам, если Россия будет уважать «целостность» УкраиныОбъясню, почему бывший клоун и просроченный президент не прав:а) Пусть объяснит, что такое территория 404 в условиях декоммунизации, т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии