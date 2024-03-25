Киберпреступники научились подделывать уведомления операторов. Чтобы красть данные абонентов

Абоненты крупных операторов сотовой связи столкнулись с новым типом мошенничества — злоумышленники рассылают push-уведомления с фишинговыми ссылкамиКак сообщает «Коммерсантъ», мошенники запустили новую схему обмана, которая рассчитана на абонентов сотовых операторов.
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