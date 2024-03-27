«Они сдали куратора и им стало страшно». Специалист по лжи определил, где террористы из «Крокуса» говорили неправду на допросе

Игорь Максаков

Вообще с этими трудовыми минрантами пора уже заканчивать. У нас много хорошего и квалифицированного народа, которым мог бы их заменить, если бы олигархическая фекальная масса негодяев платила бы достойную зарплату и не экономила на рабочих руках. Российски рабочий класс не заслужил, чтобы его за гроши заменяли приезжие, которые кроме ножа и чьей-то шеи ничего не видели. Надо издать Закон для богатеев и именно адресно для них сделать им предупреждение, что если ниже минимума установленного государством ( а для рабочего класса должно быть не менее 80-ти тысяч рублей в нынешнем исчислении) не будут эти олигарх платить, то у них всё конфисковать и передать государству.