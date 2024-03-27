Медведев: Все причастные к теракту в «Крокусе» должны умереть Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение о том, как нужно наказать всех причастных к совершившению теракта в «Крокус Сити Холле».
«Они сдали куратора и им стало страшно». Специалист по лжи определил, где террористы из «Крокуса» говорили неправду на допросе
Комментарии
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Игорь Максаков
Вообще с этими трудовыми минрантами пора уже заканчивать. У нас много хорошего и квалифицированного народа, которым мог бы их заменить, если бы олигархическая фекальная масса негодяев платила бы достойную зарплату и не экономила на рабочих руках. Российски рабочий класс не заслужил, чтобы его за гроши заменяли приезжие, которые кроме ножа и чьей-то шеи ничего не видели. Надо издать Закон для богатеев и именно адресно для них сделать им предупреждение, что если ниже минимума установленного государством ( а для рабочего класса должно быть не менее 80-ти тысяч рублей в нынешнем исчислении) не будут эти олигарх платить, то у них всё конфисковать и передать государству.
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7 час.
Игорь Максаков
Этого обаму давно пора отобамить где-нибудь в британской пивной. Надменная обезянья харя.
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7 час.
Игорь Максаков
По большому счёту сейчас, когда такая беда случилась у нас в сердце Родины Москве, каждый правительственный чиновник, депутаты ГД обязаны выступить с инициативой объявления моратория на въезд в Россию граждан из ближнего зарубежья, особенно из Средней Азии. Пусть не обижаются, а всё обдумают. И мораторий должен длиться неопределённый срок. А то если всё так будет продолжаться, то США за напечатанными своими вонючими и погаными долларами, руками аллаяров из Средней Азии, вырежут все коренные народы России без всякой военной операции. Пора уже Думе думать мозгами, а не карманами.
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7 час.
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