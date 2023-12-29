Новогодним настроением заряжаются уссурийцы, украшая дворы и подъезды

А тем временем до Нового года осталось два дня. Уссурийск с головой окунулся в праздничное настроение не только за счет украшенных торговых центров и магазинчиков поменьше, мест общегородских гуляний и прочих культурно-массовых действ.
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