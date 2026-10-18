Дерси Бадикила из республики Конго завел семью с нижегородкой — вместе они воспитывают дочку. Ко Дню отца корреспонденты «Нижегородской правды» взяли интервью у пары.
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