Звезда сериалов "Леденящие душу приключения Сабрины" и "Поколение Ви" Чэнс Пердомо разбился на мотоцикле

Британо-американский актер Чэнс Пердомо разбился на мотоцикле. Об этом сообщает Variety.“Его страсть к искусству и ненасытная жажда жизни ощущались всеми, кто его знал, и его теплота сохранится в тех, кого он любил больше всего”, — цитирует издание представителя актера.