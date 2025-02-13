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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Акушер-гинеколог Диана Юмакаева — о попытках манипулировать понятием «призвания», чтобы оправдать дискриминационную практику принудительного распределения врачей

Акушер-гинеколог Диана Юмакаева — о попытках манипулировать понятием «призвания», чтобы оправдать дискриминационную практику принудительного распределения врачей: Возникает вопрос: в чем тогда останется «козырь» бюджетного обучения? Сужу по себе, я училась на бюджетной основе, приложив кучу усилий для того, чтоб достойно сдать ЕГЭ, получить хорошие баллы.

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