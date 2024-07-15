В РФ разработают препараты для улучшения ума через микробиоту кишечника

Институт общественного здоровья имени Ф. Ф. Эрисмана и Клинический центр наук о здоровье Сеченовского Университета планируют провести исследование по улучшению когнитивных способностей через изменение состава микрофлоры кишечника.
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