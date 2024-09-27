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Царьград

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Экс-спикер генштаба ВСУ призвал отступать из Угледара, город взят в клещи

Экс-спикер генштаба ВСУ призвал отступать из Угледара, город взят в клещи

Украинским войскам нужно отступать из Угледара, ситуация на этом участке кризисная.Бывший спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что украинским войскам нужно уходить из Угледара, обстановка вокруг города складывается кризисная.

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