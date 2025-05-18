Завтрак с семьей формирует здоровые привычки

Регулярные завтраки вместе с семьей формируют позитивный образ тела у детей и подростков Родители, которые хотят, чтобы их дети позитивно относились к своей внешности, могут найти ключ к решению этой проблемы буквально у себя на кухне.
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