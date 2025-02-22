Неспящие в Улаклах Дроноводы 39 бригады Южной группировки войск добивают разрозненные группы противника, оставшиеся в Улаклах.
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Неспящие в Улаклах Дроноводы 39 бригады Южной группировки войск добивают разрозненные группы противника, оставшиеся в Улаклах.
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