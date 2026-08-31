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SPORT24.ru

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«Ливерпуль» может подписать вратаря «Генка» Брюгманса за 35 млн евро

«Ливерпуль» может подписать вратаря «Генка» Брюгманса за 35 млн евро

«Ливерпуль» работает над подписанием вратаря «Генка» Люкки Брюгманса.«Ливерпуль» работает над подписанием вратаря «Генка» Люкки Брюгманса.

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