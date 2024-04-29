❗️От имени врио главы Евпатории мошенники рассылают фейковые сообщения Врио главы администрации Евпатории Александр Юрьев предупредил об этом в своём telegram-канале.
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❗️От имени врио главы Евпатории мошенники рассылают фейковые сообщения Врио главы администрации Евпатории Александр Юрьев предупредил об этом в своём telegram-канале.