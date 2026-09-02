Dallas Police To Shut Down Hundreds Of Flock Cameras Authored by Jack Phillips via The Epoch Times, The police department in Dallas has announced it will shut down hundreds of Flock cameras due to a funding pause, making it another U.
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