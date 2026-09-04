Алкоголизм близкого человека: оставаться или уходить? Практический чек-лист для принятия решения

Когда партнер начинает пить, жизнь превращается в хождение по минному полю. Сегодня он обещает завязать, завтра снова приходит домой пьяным.
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