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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канчельскис заявил, что готов возглавить «Динамо»: «Любой специалист захочет работать в такой великой команде. Если будет предложение, я всегда готов к обсуждению»

Бело-голубые ранее отправили Марцела Личку в отставку. «Конечно. А кто скажет, что не готов? Любой специалист захочет работать в такой великой команде, как «Динамо».

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