Медведи-шатуны могут появиться этой зимой в Алтайском крае

Этой зимой в Алтайском крае и Республике Алтай может возрасти количество медведей-шатунов. Это объясняется нехваткой пищи, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на кандидата биологических наук, доцента кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Елену Шапетько.