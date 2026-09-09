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Медведи-шатуны могут появиться этой зимой в Алтайском крае

Медведи-шатуны могут появиться этой зимой в Алтайском крае

Этой зимой в Алтайском крае и Республике Алтай может возрасти количество медведей-шатунов. Это объясняется нехваткой пищи, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на кандидата биологических наук, доцента кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Елену Шапетько.

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