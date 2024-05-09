ТОП-5 фильмов для долгих майских праздников

Май радует нас длинными выходными, однако погода может быть не всегда солнечной, да и остаться дома с любимым или друзьями может перевесить прогулку на свежем воздухе, но для этого и созданы выходные! Специально для такого случая собрали подборку фильмов на майские праздники с певицей и блогером Ариной Даниловой.