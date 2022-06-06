ИЗВЕСТИЯ iz

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Россия и Сербия могут перейти к расчетам в национальных валютах

Россия и Сербия могут перейти к расчетам в национальных валютах

Москва и Белград работают над тем, чтобы перейти к расчетам в национальных валютах. Об этом «Известиям» в понедельник, 6 июня, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, отвечая на вопрос, по какой схеме Белград платит за российский газ.

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