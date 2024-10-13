Мороз, снег и оттепель: чего еще не видели россияне за неделю – погода продолжит удивлять в ближайшие дни Ольга БезродняяНепредсказуемость погоды продолжается: снег может неожиданно смениться дождём, а затем на смену осадкам выйдет солнце.