Елена Мозгунова: «Это реальная практика, которая подтверждает обещания властей»

«Важность и актуальность сообщения сложно переоценить», — считает к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС Елена Мозгунова, комментируя приобретение жилья в регионе семьями из Херсонской области с помощью жилищных сертификатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии