Женщин-политиков предложили учить грамотно действовать в «ситуациях антикризиса»

МОСКВА, 15 февраля, ФедералПресс. Руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына предложила учить женщин-политиков грамотно действовать в «ситуациях антикризиса».
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