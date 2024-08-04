Пятерых человек задержали на антиправительственной демонстрации в Тель-Авиве

Группа участников антиправительственной акции протеста в израильском Тель-Авиве вступила в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, пятеро человек были задержаны за нарушение общественного порядка.
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