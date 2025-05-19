Таможенная служба ликвидировала подпольную линию по производству сигарет

Таможенная служба под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) провела масштабную операцию на территории муниципия Кишинёв и прилегающих к нему территорий в рамках уголовного дела о контрабанде подакцизных товаров.