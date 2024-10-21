Южная Корея рассматривает возможность отправки 155-мм снарядов для ВСУ в качестве меры давления в ответ на отправку военнослужащих КНА в Россию.
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Южная Корея рассматривает возможность отправки 155-мм снарядов для ВСУ в качестве меры давления в ответ на отправку военнослужащих КНА в Россию.
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