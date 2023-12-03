Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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А ведь в этом что-то есть...

А ведь в этом что-то есть...

А  ведь  в   этом  что-то  есть.На  всякий  случай  текстом."А  ты  думаешь  евреи  не  помнят?  У  меня  была  тянка  еврейская,  у  них   память    народная   п*здецовая,  они блять  празднуют то, что  5000 лет  назад  кому-то  отомстили.

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