Эдуард Логинов о ситуации в Курской области: «Гуманитарной катастрофы точно нет»

В Курской области приступила к работе первая группа добровольцев Гумкорпуса. Волонтеры из разных регионов России в рамках гуманитарной миссии оказывают помощь эвакуированным в пунктах временного размещения.
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