«Фасад единства рушится». Почему Болгария покинула «коалицию желающих» и как это повлияет на отправку западных войск на Украину?

Выход Болгарии из числа участников «коалиции желающих» по отправке военного контингента на Украину, а также отказ Италии от участия в учениях объединения стали проявлением кризиса формата и приведут к аналогичному решению со стороны других стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии